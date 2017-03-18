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Moody's Türkiyenin kredi notu görünümünü düşürdü

Moody's referandumn öncesi yine devrede: Türkiye'nin kredi notunu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdiler.

18.03.2017 - 02:45
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Moody's Türkiyenin kredi notu görünümünü düşürdü

Moody's Türkiyenin kredi notu görünümünü düşürdü

Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Ba1" seviyesindeki kredi notunun korunduğu bildirildi.

Kredi notunun teyit edilmesinde, Türk hükümetinin ekonomik ve finansal gücü ile ülke ekonomisinin yapısal dinamizminin önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Moody's ekonomideki dinamizmin, yapısal reformlar uygulamaya konulması ve politik belirsizliğin artması durumunda kuvvet kazanacağını bekliyor." değerlendirmesine yer verildi.

MOODY'S'İN GEREKÇESİ

Türkiye'nin "durağan" not görünümünün "negatif"e çekildiği duyurulan açıklamada, bu karara gerekçe olarak, "Türkiye'nin kurumsal gücündeki aşınmanın sürmesi, zayıflayan büyüme görünümü, kamu ve dış hesaplara yönelik artan baskı ile bunların sonucunda artan kredi şoku riski" gösterildi.

"SİYASİ RİSKLER AZALIRSA NOT OLUMLU OLABİLİR"

Açıklamada, jeopolitik ve iç siyasetten kaynaklanan siyasi risklerin azalması ve kurumsal çevrenin güçlenmesinin Türkiye'nin kredi notunu olumlu etkileyebileceği vurgulandı.

Moody's, Türkiye analistinin artık Avrupa Birliği (AB) dışından raporlama yapacağını gerekçe göstererek, 2017 yılına ilişkin kredi derecelendirme takviminde Türkiye'nin potansiyel değerlendirme tarihlerine yer vermemişti.

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