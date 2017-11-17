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Moody's'ten Türkiye yıllık kredi analizi raporu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi profilinin siyasi risklere karşı koruduğunu bildirdi.

17.11.2017 - 21:37
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  2. Eğitim

Moody's, Türkiye ile ilgili yıllık kredi analizi raporunu yayımladı.

DIŞ HASSASİYETLERE KARŞI EKONOMİ DENGELENDİ

Türkiye'nin kredi profilinin dirençli ekonomisi ve güçlü kamu finansmanını siyasi risklere ve dış hassasiyete karşı dengelediğine dikkat çekilen raporda, ayrıca, Türkiye'nin kredi profilinin geniş ve esnek orta gelirli ekonomisini, dayanıklı büyümesini ve olumlu demografisini yansıttığı vurgulandı.

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR KAYNAK

Raporda, Türkiye'nin kamu finansmanının geçen yıl boyunca ağırlaşmasına rağmen, ülkenin dirençli ekonomik büyümesi ve kamu borcu ölçütlerinin yönetilebilirliğinin kredi için önemli zemin sağladığının altı çizildi.

Moody's'ten Türkiye yıllık kredi analizi raporu

Kamu finansmanının Türkiye'nin kredi değerliliği için güçlü bir kaynak olduğuna vurgu yapılan raporda, öte yandan küresel olarak yükselişte olan faiz oranları ortamının mali sonuçları zorlayabileceğine yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2018'de yüzde 30'un altında kalmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU

Moody's, raporunda, Türkiye'nin kredi notu veya görünümü ile ilgili bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Kuruluş, 18 Mart'ta, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" seviyesinde tutmuş, görünümünü ise durağandan negatife çekmişti.

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