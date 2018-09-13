Morgan Stanley ABD piyasasında büyük düşüş bekliyor

ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmetler kuruluşlarından Morgan Stanley'in raporunda, Amerikan menkul kıymetler piyasasında düşüş trendinin başladığı belirtildi.

AYI PİYASASI BAŞLADI

Amerikalı şirketlerin gelecek sene kâr artışlarının yavaşlamasının tahmin edildiğine yer verilen raporda, bunun piyasa beklentisinden daha hızlı gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuldu.

Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, "ABD piyasasında değerlerin aralıkta, duyarlılığın ise ocakta zirve yapmasının ardından 'ayı piyasasının' çoktan başlamış olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Ayı piyasası", uzun süre yatırımcıların borsada satış pozisyonu aldığı, fiyatların düşüş trendi içine girdiği ve piyasaların karamsar olduğu durumlar için kullanılıyor.

140 PUANLIK İŞARET

Piyasaların bozulan finansal koşulları ve şirketlerin kar artışındaki yavaşlamayı dikkatle izlediği vurgulanan raporda, Standard & Poor's 500 Endeksi'nin gelecek yılın haziran ayı ortasında 2 bin 750 puan olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Standard & Poor's 500 Endeksi çarşamba gününü 2 bin 888 puandan kapatırken, endeksin gelecek yılın haziran ayında söz konusu öngörülen seviyeye ulaşması yaklaşık 140 puanlık (yüzde 4,8) bir düşüşe işaret ediyor.