Moringa çayıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Moringa çayı, son yıllarda aktar tezgahlarında "süper gıda" adıyla yerini almaya başladı.

Peki Moringa çayı nedir, faydaları ve zararları nelerdir. Bilinçsiz kullanımları önlemek için tüm detayları sizler için araştırdık.

Süper gıda unvanını elinde tutan Moringa çayının faydalarını oldukça fazla.

Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'da yetişen Moringa Oleifera ağacının yapraklarından elde edilen çay, besleyici profiliyle rakiplerinden sıyrılıyor.

HAYAT/MUCİZE AĞACI

Moringa Oleifera ağaçları, yetiştiği bölgelerde oldukça kıymetli. Öyle ki; Hint üreticiler; ağaçları, "mucize ağacı" ve "hayat ağacı" olarak nitelendiriyor.

FERAHLATAN LEZZET

Sıcak suda kaynatıldığı zaman bol miktarda besin ve antioksidan bırakan Moringa yaprakları, ferathlatıcı bir lezzet olma özelliğine de sahip.

NASIL YAPILIR

Moringa ağacının yapraklarından çayınızı demlemek de oldukça basit.

Moringa ağacının yaprakları taze olarak toplandıktan sonra düşük sıcaklıklarda kurutulur. Düşük sıcaklığın olması besinlerin korunması açısından oldukça önemli.

Kurutulmuş yapraklar, parçalanır ya da kuru yaprak şeklinde saklanabilir.

ANAVATANINA GİDEMEM DİYENLER...

Ben Hindistan'a ya da Pakistan'a gidip Moringa yaprakları toplayamam diyorsanız, neredeyse her aktarda bulunan Moringa çayını alarak hemen içebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE DE YETİŞTİRDİLER

Moringa ağacını Türkiye'de de yetiştirenler var.

Muğla'nın Datça ilçesinde ve Antalya'nın Demre ilçesinde Hindistan'dan getirdikleri tohumlarla Moringa ağacı yetiştirmeyi başaran çiftçiler oldu.

300'DEN FAZLA HASTALIĞA ŞİFA

Türkiye'de son yıllarda tanınmaya başlayan Moringa çayı, dünyanın en eski tıbbi sistemlerinden biri olan Ayuverdik tıpta 300'den fazla hastalığa derman olarak gösteriliyor.

MORİNGA ÇAYININ FAYDALARI

Gelelim Moringa çayının faydalarına.

Bölge insanı tarafından "sağlık iç" diyerek ikram edilen Moringa çayı, yüksek oranda antioksidana sahiptir.

KANSERE SAVAŞ AÇIN

* Antioksidan, hücresel hasarı önleyen bileşikler olarak bilinir. Bu bileşikler; kanser ve yaşlanmaya karşı ciddi mücadele verir.

* Kafein içermez fakat kahve kadar enerji verir

* Zihinsel berraklıkta artış sağlar, unutmaya karşı iyi gelir.

* Kadınlarda özel günlerde yaşanan kramplar ve şişkinliğe karşı yardımcı olur.

* Bağırsak florasını güçlendirir

* Gastrit, ülser ve mide kanseri gibi bakterilere karşı iyi gelir.

* Kan şekeri seviyesini dengeler.

* Kalp ve damar sağlığına fayda sağlar.

* Damarlardaki plak oluşumunu önler, kolesterol seviyelerini düşürür. Kan lipidlerini düzenlemede de etkili olur.

* Karaciğer, böbrek ve beyinde fonksiyonların korunmasını sağlar, oksidasyon hasarlarına karşı güvenlik duvarı oluşturur.

* Metabolizma üzerindeki uyarıcı etkisiyle vücudun daha hızlı kalori yakmasına yardım eder. Böylelikle kilonuzu dengeler.

Moringa çayıyla ilgili yaptığımız tüm araştırmaların ardından ortaya çıkan sonuçları sizler için derledik.

HER ŞEYİN FAZLASI ZARAR

Peki Moringa çayının hiç zararı yok mu?

Elbette her üründe olduğu gibi Moringa çayının fazla tüketilmesi de sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

TAVSİYE EDİLEN DOZ

Moringa çayı için tavsiye edilen doz, günde 1 çay kaşığıdır.

Eğer hazır paket halinde alırsanız 1 poşet çay, tavsiye edilir.

Aksi taktirde; ishal, mide bulantısı ve mide ekşimesine neden olabilir.

HAMİLELER DİKKAT

Hamilelerin de Moringa çayını kullanmadan önce doktorlarına başvurması öneriliyor.

Hamilelerin aşırı Moringa çayı kullanımında rahim sıkışması ve pelvik ağrılarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

NEREDEN ALIRIM

Moringa çayına ulaşmak oldukça kolay.

30'lu ya da 20'li paketler halinde satılan Moringa çaylarının fiyatları 60 lira seviyesinde.

Burada dikkat etmeniz gereken güvenlilir firmaların ürünlerini tercih etmek olacak.

BESİN İÇERİĞİ

* B2 vitamini

* B6 vitamini

* A vitamini

* C vitamini

* Demir

* Potasyum

* Kalsiyum

* Proteinler