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Moskova Büyükelçiliği'nde beyaz dozlu zarf alarmı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine, içinde beyaz toz bulunan bir zarf gönderildiği bildirildi.

AA | 21.02.2018 - 08:01..
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Başkentteki bazı büyükelçiliklere gönderilen ve içinde beyaz toz bulunan zarflardan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine de gönderildi. İlk belirlemelere göre zarfın içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Moskova Büyükelçiliği'nde beyaz dozlu zarf alarmı

Moskova Emniyet Müdürlüğünden bir süre önce yapılan açıklamada, Moskova'da bazı büyükelçiliklere içinde beyaz toz bulunan zarfların gönderildiği belirtilmişti.

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi ve İngiltere Parlamentosu da dahil olmak üzere çok sayıda yere, içinde beyaz toz bulunan zarflar gönderilmişti.

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