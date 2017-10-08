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Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Sindika Alışveriş Merkezi"nde yangın çıkması üzerine yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

08.10.2017 - 19:56
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'daki Sindika Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangından 55 bin metrekarelik alanın etkilendiğini açıkladı.

ARAÇLAR PATLADI

Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve yakınlarındaki 3 bin kişinin tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, alışveriş merkezinin park yerindeki bazı araçların yangın nedeniyle patladığı belirtildi.

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

HELİKOPTERLER DE DESTEK VERDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanısıra iki helikopter de sevk edildi. Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

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