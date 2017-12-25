Rusya'nın başkenti Moskova'da otobüs, yaya alt geçidine girdi. Slavyansky Bulvar Metro İstasyonu'nu yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki kazada ölü ve yaralılar var.
5 ÖLÜ 15 YARALI
İlk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirirken 15 kişi de yaralandı.
Moskova'da otobüs, yaya alt geçidine girdi İZLE
İHTİMALLER ÜZERİNDE DURULUYOR
Olay sonrasında çalışma yapan ekipler, otobüs sürücüsünü yakaladı. Sürücü otobüsün frenlerinin tutmadığını belirtti.
TERÖR DEĞİL
Ayrıca yetkililer, olayı terör olmadığını açıkladı.