Moskova'da otobüs, yaya alt geçidine girdi

1 Yorgun mermi nedir Daha çok 'maganda kurşunu' adıyla bilinen, ateşlendikten belli bir süre sonra düşüşe geçen mermiye 'yorgun mermi' adı verilir.

2 Noel nedir Protestan ve Katoliklerin 25 Aralık'ta, Ortodoksların ise 6 Ocak'ta kutladıkları Noel, insanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul ediliyor.

3 Diyabet hastalarına kaliteli yaşam önerileri Uzm. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, diyabet hastalarının yaşam kalitesini yükseltecek 5 altın öneri verdi.

4 4 büyük ligin liderleri rakiplerine fark attı İspanya, Fransa, Almanya ve ve İngiltere'de dört takım ligi domine etti, en yakın takipçileri ile aralarındaki puan farkını açtı.

5 Karambit nedir Karambit, kaplan pençesi şeklinde olan bir bıçak türüdür.

6 Altının kilogramı 156 bin 100 liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 100 liraya yükseldi.