taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.569
USD
3,8075
EURO
4,5218
ALTIN
156,07
PETR
65,0200

Moskova'da otobüs, yaya alt geçidine girdi

Moskova'da bir otobüs alt geçide girdi. Olayda 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 15:29..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'nın başkenti Moskova'da otobüs, yaya alt geçidine girdi. Slavyansky Bulvar Metro İstasyonu'nu yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki kazada ölü ve yaralılar var.

Moskova'da otobüs, yaya alt geçidine girdi

5 ÖLÜ 15 YARALI

İlk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirirken 15 kişi de yaralandı.

Moskova'da otobüs, yaya alt geçidine girdi İZLE

İHTİMALLER ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay sonrasında çalışma yapan ekipler, otobüs sürücüsünü yakaladı. Sürücü otobüsün frenlerinin tutmadığını belirtti.

TERÖR DEĞİL

Ayrıca yetkililer, olayı terör olmadığını açıkladı.

Moskova'da otobüs, yaya alt geçidine girdi

Moskova'da otobüs, yaya alt geçidine girdi

İlginizi Çekebilir
Ermenistan İHA’sı düşürüldü
Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldü.
Suriyeli 110 yaşındaki mülteci Avrupa sınırlarında
Almanya'daki torununu son kez görebilmek için Suriye'den Türkiye'ye, buradan da Yunanistan'a geçen 110 yaşındaki Leyla Salih'in sınırdan geçişine izin verilmedi.
2017'de Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik zirve yaptı
Arakanlı Müslümanlar 2017'ye, 9 Ekim 2016'da sınır karakollarına saldırılar düzenlenmesinin ardından ordunun bölgede başlattığı operasyonların gölgesinde girdi.
Prens Harry'nin nişanlısı Markle aileye iyice girdi
Kraliyet ailesinin beşinci varisi Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle, Sandringham'da Noel duasına katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

137
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

198
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

77
Everton Cenk Tosun'u istiyor

Everton Cenk Tosun'u istiyor

49
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

135
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

61
Gemlik ilçesi taşınıyor

Gemlik ilçesi taşınıyor

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM