Motorlu testereyle kesilen ayak bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı konsolosluğa lüks araçla 3 kişi giriş yaptı.

Suriyelilerin insani yardımlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan yaklaşık 2 milyar dolarlık finansmanın sadece yüzde 35'inin karşılanabildiği bildirildi.

Kristanna Loken'in doğum günü için mekana giden Sermiyan Midyat gazetecilerden rahatsız oldu. Midyat'ın müdahalesine Sinan Akçıl müdahale edince kavga çıktı.

Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

Edirne'de durdurulan bir kamyonet içerisinde avlanması yasak deniz patlıcanı ve ahtapot ele geçirildi.

1 TSK'ya 3 ATAK daha Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'ya bir günde 3 adet T129 ATAK helikopteri teslim ederek bir ilki gerçekleştirdiklerini açıkları.

2 TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabul edilmesi için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek.

3 3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü Niğde'de bir apartmanın 6. katından kucağında 3 yaşındaki kızıyla düşen kadın hayatını kaybetti.

4 Sokak köpeği vücudundaki 126 saçmayla yaşıyor Antalya'da tüfekle vurulduktan 3 ay sonra sokakta bir köşede bulunan "Nazlı" köpek, tümöre varan birçok komplikasyona yol açan vücudundaki 126 saçmayla yaşam savaşı veriyor.

5 Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı konsolosluğa lüks araçla 3 kişi giriş yaptı.

6 Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti Kristanna Loken'in doğum günü için mekana giden Sermiyan Midyat gazetecilerden rahatsız oldu. Midyat'ın müdahalesine Sinan Akçıl müdahale edince kavga çıktı.