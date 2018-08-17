taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.852
Euro
6.70395
Altın
1176.6795
Borsa
87143.21

Motosiklet hırsızları yolda kalınca yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları iddia edilen motosikletin benzini bitince yolda kalan 3 kişi, benzin istasyonundan bidonla yakıt alırken polis ekiplerince yakalandı.

İHA | 17.08.2018 - 05:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akşam saatlerinde çaldıkları motosiklet ile bir süre gezen 3 kişi benzini biten plakasız motosikleti Orhaniye Mahallesi’ndeki bir tarlaya gizledi. Şahıslardan biri petrol istasyonuna gelerek bidon ile benzin aldı. Elindeki benzin dolu bidonla motosikleti bıraktığı yere giden genci fark eden polis ekibi, gencin durumundan şüphelenerek durdurdu.

Motosiklet hırsızları yolda kalınca yakalandı

"MOTOSİKLET BENİM" DEDİ AMA POLİSİ KANDIRAMADI

Yapılan sorgusunda, kendisine ait olduğunu iddia ettiği motosikletin benzininin bittiğini ve benzin almaya geldiğini ifade eden genç ile birlikte polis ekibi de motosikletin bulunduğu yere gitti. Tarlaya saklanmış ve başında iki kişinin bulunduğu motosikleti inceleyen polis, motosikletin çalıntı olduğunu belirleyince zanlılar gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızları yolda kalınca yakalandı

Polis tarafından getirildikleri İnegöl Devlet Hastanesinde sağlık raporları alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede zanlılardan A.K.’nin daha önce yine İnegöl’de çalınan başka bir motosiklet hırsızlığı ile alakalı arandığı tespit edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

65
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

67
Emniyet Müdürü: FETÖ'cülerde intihar eğilimi artacak

Emniyet Müdürü: FETÖ'cülerde intihar eğilimi artacak

7
Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Başakşehir Avrupa'ya veda etti

39
Oğlu tarafından evden atılan kadın denize atladı

Oğlu tarafından evden atılan kadın denize atladı

27
Doğan Kalafat: Marmara bölgesi gladyatör arenası gibi

Doğan Kalafat: Marmara bölgesi gladyatör arenası gibi

8
Aydın'da halterci genç kız kayboldu

Aydın'da halterci genç kız kayboldu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM