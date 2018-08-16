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Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne saldırdı

Şanlıurfa'da kamyonet sürücüsü bir motosiklete çarpıp 2 kişiyi yaralayınca kimliği belirlenemeyen bir kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı.

DHA | 16.08.2018 - 08:20..
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Sancaktar Mahallesi'nde bulunan hal pazarı kavşağında akşam saatlerinde, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 ZE 827 plakalı kamyonet, kavşaktan dönerken, yan yoldan çıkan 63 ZT 119 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne saldırdı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne saldırdı

Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne saldırdı

"SENİ KESERİM"

Bu sırada, adı öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü ise elinde döner bıçağıyla kamyonet sürücüsünün yanına gitti. Otomobil sürücüsü, "Neden kaza yaptın, seni keserim." diyerek kamyonet şoförüne saldırmaya çalıştı.

Çevredekiler araya girerek otomobil sürücüsünü uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne saldırdı



Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne saldırdı



Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne saldırdı



Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne saldırdı

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