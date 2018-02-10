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Motosikletle şov yapan genç yayaya çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinin en işlek caddesinde motosikletle tek teker üzerinde şov yapan genç, anne ve 1.5 yaşındaki oğluna çarptı. Ağır yaralanan anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

İHA | 10.02.2018 - 19:09..
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07 NUC 06 plakalı motosikletle tek teker üzerinde şov yapan genç, yaya olarak yolun karşısına geçen vatandaşları görünce panik yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MOTOSİKLETİ KONTROL EDEMEDİ

Kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak, metrelerce sürüklendi ve yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğluna çarptı. Anne, yaya geçidinde yere yığılırken, oğlu ise yola savruldu.

Motosikletle şov yapan genç yayaya çarptı

ANNE VE OĞLU TEDAVİDE

Motosiklet sürücüsü kaza sonrası yerden kalkarak ilk olarak yerde yatan çocuğu kucağına alarak refüje koydu.

Ardından ise annenin yanına giderek gözyaşlarına boğuldu. Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, anne ve oğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletle şov yapan genç yayaya çarptı

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