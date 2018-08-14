İstanbul’un çeşitli noktalarında tek teker üstünde giderek trafikte terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi.

E-5 karayolu Göztepe mevkisi Ankara istikametinde arkadaşlarıyla seyir halinde olan motosikletli genç, trafikte akan araçların arasında bir anda tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce giden genç, motosikletin üstünde ayağa kalkarak tehlikeli şovunu sürdürmek istedi. Ancak bir anda dengesini kaybeden motosikletli, yere düşerek metrelerce sürüklendi.

Motosikletli magandanın şovu umduğu gibi bitmedi VİDEO

HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDU

Kaza sonucu bir kenara savrulan genç ayağa kalkarak motosikletine koşmaya başladı. Arkadaşlarının uyarılarına aldırış etmeyen genç, motosikletini yerden kaldırdı. Gencin hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.