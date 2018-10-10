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Motosiklette kask yerine kova taktı

Antalya'da motosikletin arka koltuğunda oturan bir kadının kask yerine başına kova geçirmesi, görenleri şaşırttı.

DHA | 10.10.2018 - 21:54..
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Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki Termessos Bulvarı ile Aşık Veysel Caddesi'nin kesişiminde bulunan trafik ışıklarında 07 FTH 14 plakalı motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Seyir halindeki motosikletin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, kask yerine başına kova geçirerek yola devam etti. Olay Mobese kameraları altında yaşanırken, çevredekiler cep telefonlarıyla bu anın fotoğraflarını çekti.

"NAHOŞ BİR DURUM"

Aracıyla trafik ışıklarında beklerken olaya şahit olan Can Yücel Çetin, "Böyle bir görüntüyü ilk defa gördüm. Nahoş bir durum ancak gülmekten kendimizi alamadık" dedi.

Motosiklette kask yerine kova taktı

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