MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) 10. Genel Kurulunda yükselen tansiyon ve sık sık ortaya çıkan sözlü kavgaların kaynağı 5 bin liralık butonun alınmaması.

"ŞAİBELİ" TEPKİLERİNİN ALTINDA 5 BİN LİRA VAR

Kurulda yaşanan tartışmaların bir çoğu "seçim şaibeli" başlığı altında oldu. Oy kullananlar tek tek sayılsa da, net bir sayıya ulaşmak zor oldu.

Sezen Aksu'nun tepki gösterirken kurduğu bir cümle dikkat çekti: "5 bin lira verilmedi."

"ÖNERİ VERDİK, KABUL EDİLMEDİ"

Aksu şöyle konuştu:

"Ben MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo'muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu.

Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri 5 bin lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Bu hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum."

MSG toplantısında ünlü isimler birbirine girdi VİDEO