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MSÜ tercih sonuçları 21 Haziran'da

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarında değişiklik yapıldı.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 15:06..
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18 Mart'ta sınava giren adayların Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), tercih sonuçlarının iki gün önce açıklanması bekleniyordu. 11 Haziran'da açıklanması beklenen sınav sonuçları 21 Haziran'da adaylara duyurulacak

SINAV TAKVİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan duyuruda, Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi, ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci seçim aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

MSÜ tercih sonuçları 21 Haziran'da

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