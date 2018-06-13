MSÜ tercih sonuçları 21 Haziran'da

18 Mart'ta sınava giren adayların Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), tercih sonuçlarının iki gün önce açıklanması bekleniyordu. 11 Haziran'da açıklanması beklenen sınav sonuçları 21 Haziran'da adaylara duyurulacak
SINAV TAKVİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan duyuruda, Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi, ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci seçim aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.