Muarrem İnce İstanbul'a 'hayır' dedi

HaberTürk'teki Türkiye'nin Nabzı programına bağlanan Muharrem İnce, yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmayacağını söyledi.

Muharrem İnce İstanbul için aday olmayacak VİDEO

"BEN GENEL BAŞKAN OLACAĞIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul için kimin kazanma ihtimali varsa onu seçeceğiz" sözleri İnce'ye hatırlatıldı.

İnce, Didem Arslan Yılmaz'ın sorusuna "Ben Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, nokta." sözleriyle cevap verdi.

İnce, "İstanbul'a aday olmak isteyen çok arkadaşımız var. Önerim nedir derseniz, 200 bin üyenin önüne sandık koyarak belirlenmeli" dedi.