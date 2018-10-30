Muazzez Ersoy'dan yeni havalimanına övgü

İstanbul'un Yeni Havalimanı, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Söz konusu açılışa sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"GÖZLERİM KAMAŞTI"

Törene katılan sanatçılardan Hülya Koçyiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutlayarak, "Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Cumhuriyetin 95. yılında bu eser muhteşem bir armağan, gurur verici. Gerçekten ihtişamından gözlerim kamaştı. Allah hayırlı ve bereketli yolculuklar nasip eylesin" dedi.

"DEV BİR ATMOSFER"

Sanatçı Muazzez Ersoy da İstanbul Havalimanı'nı muhteşem bulduğunu anlatarak, "Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer. Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.