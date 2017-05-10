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Mudanya Sahil projesi şekilleniyor

Bursa'da Mütareke Evi ile Belediye Binası arasındaki bölüm restore ediliyor.

10.05.2017 - 09:15
  1. Haberler
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Mudanya Sahil projesi şekilleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sahil düzenleme çalışmalarından biri olan Mudanya sahilinde Mütareke Evi ile Belediye Binası arasındaki bölüm büyük ölçüde tamamlandı.

Mudanya Sahil projesi şekilleniyor

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu yaz ilçe merkezindeki sahil şeridinin en güzel şekilde kullanılması için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Her alanda marka kent olabilmek için Bursa’nın sahip olduğu tüm değerleri en iyi şekilde kullanan Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm pastasından aldığı payı artırabilmek için kültür turizmi ve dağ turizminin ardından sahil turizmi çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Mudanya Sahil projesi şekilleniyor

BU YAZ KULLANILACAK

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Mudanya merkezindeki sahil bandının bu yaz en güzel şekilde kullanılabilmesi amacıyla çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Bursa’nın tüm değerlerini ortaya çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Altepe, “Bursa’nın fazla bilinmeyen bir özelliği de sahil kenti oluşu. Tüm deniz ve göl sahillerimizin en iyi şekilde kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Mudanya sahil düzenleme projesi. Haziran sonunda Belediye önünden BUDO iskelesine kadar olan bölüm tamamlanmış olacak. Şu anda Mütareke binasından Belediye önüne kadar olan kısım büyük ölçüde tamamlandı. Zemin kaplama, dolgu ve kent mobilyaları imalatları devam ediyor. Halkımız kısa süre sonra burayı rahatlıkla kullanabilecek, burada çayını kahvesini içip, sahilin tadını çıkaracak. Haziran sonuna kadar da Belediye önü ile BUDO iskelesi arasındaki bölümün betonlama işi bitmiş olacak. Hızlı bir şekilde toparlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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