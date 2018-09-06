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Müdür ve öğretmenler okul temizliği yaptı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Ahmet Ergün Ortaokulu müdürü ve öğretmenleri, birlikte okulu temizlediler.

İHA | 06.09.2018 - 15:30..
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17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde Avanos Ahmet Ergün Ortaokulu Müdürü Fatma Yıldız Yaman önderliğinde öğretmenler ve okul personelleri okulda temizlik yaptı.

"BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

Tüm sınıfları ve koridorları hep birlikte önce süpüren öğretmenler daha sonra ise okulu baştan aşağı yıkadı. Ahmet Ergün Okul Müdürü Fatma Yıldız Yaman,"Avanos Ahmet Ergün Ortaokulu olarak eğitim-öğretime hazır olabilmek için tüm kadromuz ile seferber olduk. Birlikten kuvvet doğar dedik ve öyle de oldu. Ben emeğini esirgemeyen tüm öğretmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Biz kocaman bir aileyiz" dedi.

Müdür ve öğretmenler okul temizliği yaptı

Müdür ve öğretmenler okul temizliği yaptı

Müdür ve öğretmenler okul temizliği yaptı

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