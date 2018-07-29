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Mudurnu'da hedef UNESCO Dünya Mirası Listesi

Osmanlı kasabası Mudurnu, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının ardından hız verilen çalışmalarla dünya kültür tarihine iz bırakmaya hazırlanıyor.

AA | 29.07.2018 - 11:52..
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Tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu ve ahilik kültürünün yaşatılmasıyla tanınan Osmanlı kasabası Mudurnu, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının ardından hız verilen çalışmalarla dünya kültür tarihine iz bırakmaya hazırlanıyor.

UNESCO İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tarihi Ahi Kenti Mudurnu" ismiyle 2015'te UNESCO'nun geçici listesine girmeye hak kazanan Mudurnu'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınması için ilçedeki çalışmalar devam ediyor.

Osmanlı ve daha önceki dönemlerde tarihi İpek Yolu ile diğer önemli yolların kavşağında ticaret merkezi ve askeri menzil olarak gelişen Mudurnu, ahilik kenti ve kültür merkezi olarak cumhuriyet döneminde de bu özelliğini sürdürdü.

Mudurnu'da hedef UNESCO Dünya Mirası Listesi

İHTİŞİMIYLA ZAMANA DİRENİYOR

Mudurnu Çayı vadisinde kayalık ormanlık tepeler arasında uzanan sık dokulu yerleşim yeri ve tarihi kentsel dokusunu koruyan ilçe, Osmanlı birikiminin yarattığı zengin anıtsal ve sivil mimarisi ile dikkati çekiyor.

Osmanlı ve cumhuriyet dönemi eserlerinin halen ayakta durduğu Mudurnu'da, tarihi arasta ve konaklar tüm ihtişamıyla zamana meydan okuyor.

Osmanlı’nın tek kubbeli cami mimarisinin gelişiminde önemli bir basamağı temsil eden Yıldırım Bayezıd Camii, o döneme ait hamam, türbe ve hazireler gibi diğer anıtsal eserler de ilçede yer alan önemli tarihi mimari eserler arasında yer alıyor.

Mudurnu'da hedef UNESCO Dünya Mirası Listesi

AHİLİK KÜLTÜRÜ

Mudurnu'nun UNESCO geçici listesine girmesini sağlayan ahilik kültürü ise 700 yılı aşkın süredir devam ettiriliyor. Ahilik kültürünün en önemli etkinliklerinden birisi olan ve asırlardır her cuma günü gerçekleştirilen esnaf duası, ticareti için bereket arayan vatandaşların ortak değeri olarak sürdürülüyor.

Cuma günleri sala okunduktan hemen sonra yapılan bereket duası, Orta Çarşı ve Demirciler Çarşısı olmak üzere iki ayrı yerde gerçekleştiriliyor. Orta Çarşı'da yapılan duaya oturarak çalışan esnaf ayağa kalkıp icabet ederken, ayakta çalışan demirciler ise oturarak ellerini semaya kaldırıyor.

Duanın ardından ölülerinin ruhuna fatiha okunmasını veya iyilik de bulunmak isteyen vatandaşlar ise sembolik olarak ekmek ve lokum gibi elde yenebilecek ikramlarda bulunuyor.

Mudurnu'da hedef UNESCO Dünya Mirası Listesi

ŞET TÖRENİ

Ahi birliklerinin günümüze kadar uzanabilmeyi başarmış geleneklerinden birisi şet kuşatmada Mudurnu'daki tarihi sembolik ritüellerin başında geliyor.

Bir ustanın yanında uzun süre çalıştıktan sonra mesleğin tüm inceliklerini ve iş ahlakını kazanan gence törenle şet kuşatılıyor. Dualar ve öğütlerle kuşatılan peştamala benzer bir kumaş parçası olan şet, ustalık belgesi ya da diploma yerine geçiyor.

Mudurnu'da hedef UNESCO Dünya Mirası Listesi

MUDURNU'DA AHİ BABA

Öte yandan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 2009'da düzenlenen yarışmada Ahi Baba seçilen Mudurnu esnafından Mehmet Şenkaya, Kırşehir’de yapılan törende, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan plaketini aldı.

2015 yılında vefat eden Şenkaya'nın demirci dükkanı ise ahilik geleneğinin sonraki nesillere aktarılması amacıyla müzeye çevrildi.

Mehmet Şenkaya'nın çalışırken ve ahilik plaketini alırken çekilmiş fotoğraflarının asıldığı, örs, çekiç gibi aletlerle yaptığı nal ve baltaların bulunduğu müzede, ahilik kültürüyle ilgili bilgilendirici yazılar da yer alıyor.

Mudurnu'da hedef UNESCO Dünya Mirası Listesi

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