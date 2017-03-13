Müezzinoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Sen nasıl Atatürkçüsün?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyeleriyle bir araya geldi.

"SEN NASIL ATATÜRKÇÜSÜN YAHU?!"

Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmada, "Dikkat ederseniz, hayır diyenler milletin değerlerinden korkanlar. Dikkat ederseniz hayırcılık yapanlar bu milletin birlik ve beraberliğinden korkanlar. Bir savcı çıkıyor, 'Ak Parti laikliğe karşı odaktır' diyor kapatma davası açıyor. Kim oluyorsun sen? 21.5 milyon oy var. Hani milli iradeydi? Nerede Cumhuriyet Halk Partisi o gün nerede durdu? 'Ah bir kapansa da meydan bana kalsa.' Sen nasıl Atatürkçüsün yahu? Atatürk bu millete inanarak güvenerek bağımsızlık mücadelesini yaptı. Sen milletten korkuyorsun ve 'Cumhuriyet elden gidecek' diye milleti kandırmaya çalışıyorsun. Son 10 gündür diyor ki artık 'Hakem millettir.' Günaydın beyefendi, günaydın" dedi.

"DÜNYADA DA TÜRKİYE'DE DE ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Bakan Müezzinoğlu, önümüzdeki dönemde milletin kaderiyle kimsenin oynayamayacağı bir dönem olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Bunlar daha önce içerideki maşalarıyla Türkiye'nin yönetimlerini şekillendirdiler. Bunlar bazen Avrupa oldu, bazen Amerika oldu. Bu devleti sıradan bir devlet olarak muamele etmeye alışmılardı da darbeleri planladılar, yaptılar. Önümüzdeki dönem, bu milletin kaderiyle hiç kimsenin oynayamacağı bir dönem olacak. Onun arifesindeydiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2001'de 'Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak' derken bir farklı cümleyi daha söylemiş. O cümleyi sonradan fark etti. Meğersem sayın cumhurbaşkanımız uzun süredir dünyaya da 'Ey dünya, artık dünyada da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demeye başlamış. Oynanan oyunların arkasında neler yattığını görüyor muyuz? Almanya'nın, Hollanda'nın, Avrupa'nın neden bizim bir bakanımızla veya bakanlarımızdan rahatsız olduklarını anlıyor musunuz? Rahatsız olmaya devam edecekler, çünkü onların sahte insan hakları, sahte hukuk devleti, sahte demokrasi anlayışlarını, o makyajlarını dökerek mazlum ve mağdur milletlere ve vicdanı olan insanlara göstereceğiz. Dünyada da, Türkiye'de de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."