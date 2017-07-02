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Müftülük binasına giren baltalı saldırgan yakalandı

Samsun'da İl Müftülüğü binasına girip, baltayla binaya zarar veren saldırganı PÖH etkisiz hale getirdi.

02.07.2017 - 15:29
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Müftülük binasında çalışanlar temizlik yaptığı sırada kimliği henüz  belirlenemeyen 40 yaşlarındaki erkek binaya girip çalışanları dışarı çıkarttı.

BALTAYLA POLİSLERE SALDIRDI

Binayı terk eden çalışanlar polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen müzakereci polis, binanın içindeki yangın söndürme ünitesindeki baltayı eline alan şüpheliyle konuşmak istedi ancak cevap alamadı. Bir süre sonra binayı çeviren sivil ekipler arka kapıdan içeri girdi.

Müftülük binasına giren baltalı saldırgan yakalandı

Şüpheli içeri giren polislere elindeki baltayla saldırdıktan sonra yangın tüpü fırlattı. Polis bu sırada tabancasını çekip şüpheliyi etkisiz hale getirmek istedi. Şüpheli merdivenleri kullanarak binanın üst katlarına kaçtı.  Şüphelinin yaralanması ihtimali üzerine Müftülük binasının önünde ambulans hazır bekledi.

VATANDAŞLAR SALDIRMAK İSTEDİ

Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binaya girdi. Bir süre sonra bir odada sıkıştırdıkları şüpheliyi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. 3 saat süren eylemin ardından gözaltına alınan şüpheli polis aracına bindirildi. Bu sırada olay yerinde bekleyen öfkeli vatandaşlar eylemciye tepki gösterip saldırmak istedi. Vatandaşları polis güçlükle dağıttı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliğinin belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi.

Müftülük binasına giren baltalı saldırgan yakalandı

Müftülük binasına giren baltalı saldırgan yakalandı

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