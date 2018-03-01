Müge Oruçkaptan 35 kilo verdi

TRT döneminin ünlü sunucularından olan ve aynı zamanda çok sayıda dizide rol alan Müge Oruçkaptan, geçirdiği ameliyatlar sonucu 47 kiloya düşerek hastanelik oldu.
"47 KİLO OLDU"
Kötü haberi duyuran Onur Akay, sosyal medya hesabından, "Geçtiğimiz aylarda safra kesesi ameliyatı olan Müge Oruçkaptan, 35 kilo vererek 47 kiloya düştü. Bir hafta önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cuma günü ameliyatla bağırsaklarını serbest bırakacaklar ve acilen 10 kilo alması lazım. Dualarınızı eksik etmeyin." mesajını paylaştı.