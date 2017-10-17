taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.431
USD
3,6580
EURO
4,3052
ALTIN
151,70
PETR
58,1300

Muğla'da 1 terörist yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, PKK'lı 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan terörist de yakalandı.

17.10.2017 - 11:14
  1. Haberler
  2. Gündem

Muğla'da 1 terörist yakalandı

Köyceğiz'de, 5 Ekim Perşembe günü, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 5 PKK'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist, polis ekiplerince yakalandı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Dalaman ilçesinde yakalanan teröristin üzerinden sahte kimlik çıktı. Yakalanan terörist, Köyceğiz'de polis ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ve 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda, başka bir teröristle kaçmıştı.

DİĞER TERÖRİST KENDİNİ PATLATMIŞTI

Dalaman'da yakalanan teröristin beraber kaçtığı diğer terörist ise 9 Ekim Pazartesi günü bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.

İlginizi Çekebilir
Konya'da FETÖ'nün üst düzey iki yöneticisi gözaltında
İtirafçı askerin ihbarıyla harekete geçen Konya polisi, FETÖ'nün iki üst düzey yöneticisini yakaladı.
Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında
Başbakan Yıldırım gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor..
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kerkük hakkında müzakere önerisinde bulunması MHP lideri Bahçeli'yi kızdırdı.
Devlet Bahçeli Kerkük operasyonunda kararlı
Kerkük'ten kaçanların peşine düşülmesini isteyen MHP Lideri, gerekirse Barzani'nin yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

99
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

19
Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

44
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

66
Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

412
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

72
Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM