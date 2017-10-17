Muğla'da 1 terörist yakalandı

Köyceğiz'de, 5 Ekim Perşembe günü, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 5 PKK'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist, polis ekiplerince yakalandı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Dalaman ilçesinde yakalanan teröristin üzerinden sahte kimlik çıktı. Yakalanan terörist, Köyceğiz'de polis ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ve 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda, başka bir teröristle kaçmıştı.

DİĞER TERÖRİST KENDİNİ PATLATMIŞTI

Dalaman'da yakalanan teröristin beraber kaçtığı diğer terörist ise 9 Ekim Pazartesi günü bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.