Muğla'da define arayan 5 kişi yakalandı

Muğla'da define arayan ve izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu ihraç edeceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 1200 dönümlük bir alanda ekimini yapılan patateslerin tohumlarının tahmini olarak 15 ülkeye ihraç edileceğini söyledi.