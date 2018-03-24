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Muğla'da define arayan 5 kişi yakalandı

Muğla'da define arayan ve izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 24.03.2018 - 01:39..
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yava Mahallesi Gökgedik mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da define arayan 5 kişi yakalandı

2 DEDEKTÖR 4 DEFİNE ARAMA APARAYI ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen bölgeye ulaştı. Jandarmanın geldiğini fark etmeyen 5 kişi, kazı yaptıkları sırada ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin kazı için kullandıkları 2 dedektör, 4 define arama aparatı, 4 kazma ve 2 kürek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.K, D.M, H.D, H.O. ve S.A. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da define arayan 5 kişi yakalandı


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