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Muğla'da deprem

Milas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.07.2017 - 23:06
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Depremin yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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