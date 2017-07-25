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Muğla'da deprem
Milas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
25.07.2017 - 23:06
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İç Haber
Depremin yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
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