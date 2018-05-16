Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

1 CHP'nin seçim bildirgesinde emeklilere çift maaş ikramiye Yazım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan CHP'nin seçim bildirgesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayının ardından kamuoyuna açıklanacak.

2 Meryem Uzerli'den cannes cevabı Cannes Film Festivali’nde, Serenay sarıkaya ve Meryem Uzerli de vardı.

3 Cinsel tacizden tutuklu öğretmen, cezaevinde intihar etti Denizli'de 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Ferruh A., Kocabaş Cezaevi'ndeki koğuşunda kendini pijamasıyla ranzaya asarak yaşamına son verdi.

4 25 bin öğretmen ataması Haziranda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmenleri sevindirecek bir açıklama yaparak, 25 bin öğretmen alımının yapılacağını duyurdu.

5 Gaziantep’te bin 700 litre kaçak motorin yakalandı Gaziantep'te polisler bir tır garajına yaptıkları operasyonda bin 700 litre kaçak motorin yakaladılar. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

6 25 bin öğretmen ataması haziranda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmenleri sevindirecek bir açıklama yaparak, 25 bin öğretmen alımının yapılacağını duyurdu.