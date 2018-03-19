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Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü yakalandı

Dalaman'da polisin yaptığı operasyonda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Gürcistan uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 19.03.2018 - 20:56..
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Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki çeşitli ev ve iş yeri hırsızlığı olaylarını gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen Gürcistan uyruklu, 1'i kadın 4 şüphelinin ilçeye girdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Şüpheliler Zurap.T., Nina S., Gorc G. ve Mangra Z., başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından, dün evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüplelilerin buradaki ifadelerinden yola çıkan ekiper, zanlıların otomobillerinde ve bazı adreslerde eşzamanlı aramalar yaptı.

Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü yakalandı

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda, elektronik eşyalar, müzik aletleri, çok sayıda ziynet eşyası ile 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve delici aletler ele geçirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediliceği kaydedildi.

Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü yakalandı



Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü yakalandı



Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü yakalandı

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