taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8478
EURO
5,6549
ALTIN
190,71
PETR
74,3800

Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Bodrum ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA | 27.07.2018 - 22:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Akşam saatlerinde Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi’nde yaşanan kazada, Bodrum’dan Torba’ya giden İskender Gürün idaresindeki 48 ADG 09 plakalı cip, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı şeritten gelen Leyla Gökçek idaresindeki 06 KB 615 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ve LPG tankı ile koltukları fırlayan aracın sürücüsü Leyla Gökçek, kaza mahallinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan henüz ismi öğrenilmeyen bir kadın ve Gülbahar Deniz ile diğer otomobilin sürücüsü İskender Gürün ise yaralandı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Leyla Gökçek’in cenazesi ise polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde sinir krizleri geçiren Gökçek’in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Kaza sonrası Rıza Anter Caddesi trafiğe kapatıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Kadir Şığva, “Ofiste oturuyordum. Büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda iki aracın çarpıştığını gördüm. Hemen yardıma koştuk. Kadınlardan birisi yaşamını yitirmişti. Arka koltukta sıkışan bir kadın vardı. Çıkaramadık, itfaiyeyi bekledik. Yanındaki kadını çıkardık ve diğer arabadaki şoförü çıkardık” dedi.

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına araçların hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpışma anları yansıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu'nun ifadeleri

Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu'nun ifadeleri

144
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

298
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

240
Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

78
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

291
Muharrem İnce rüzgarı sönüyor

Muharrem İnce rüzgarı sönüyor

67
Yunanistan'da halk hükümete kızgın

Yunanistan'da halk hükümete kızgın

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM