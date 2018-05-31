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Muğla'da İngiliz yolcu, havalimanında intihar etti

Dalaman Havalimanı'nda, uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirilen Andrew Paul Westlake, personel çıkış kapısının bulunduğu bölümden atladı.

İHA | 31.05.2018 - 05:15..
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İngiltere’ye gitmek için uçağa binen İngiliz yolcu Andrew Paul Westlake(30), kabin görevlileri ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine kabin görevlileri durumu uçağın pilotuna bildirdi. Westlake, uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirildi. İngiliz yolcu, uçaktan indirildikten bir süre sonra havalimanın personel çıkış kapısının olduğu kısımda 2’nci kattan atladı.

15 METRE YÜKSEKTEN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Westlake, ağır yaralı olarak Ortaca’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Westlake, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Westlake’in cesedi kesin ölüm nedenini belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İngiliz yolcunun intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da İngiliz yolcu, havalimanında intihar etti

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