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Muğla'da kayıp kız 3 gün sonra bulundu

Marmaris ilçesinde üç gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Pınar T.Ş., Bodrum'da 27 yaşında bir şahsın evinde bulundu.

18.01.2017 - 02:12
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Marmaris'te üç gündür kendisinden haber alınamayan Pınar T.Ş., bulmak için polis seferber oldu. Kent merkezindeki 50 MOBESE ve 17 iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kızın dün akşam saat 19.00 sıralarında bir kişinin otomobiline binerek şehir dışına gittiğini tespit etti. Plakayı araştıran polis, otomobilin kiralandığını belirledi.

Otomobilin Araç Takip Sistemi (GPS) yapılan incelemesinde Bodrum'da park halinde olduğu tespit edildi. Bodrum emniyetiyle irtibata geçen polis, belirlenen eve gittiğinde Pınar T.Ş.'yi 27 yaşındaki Mehmet K. ile birlikte buldu. Pınar T.Ş. ve Mehmet K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, genç kızın ailesine bulunduğu haberi verildi.


Muğla'da kayıp kız 3 gün sonra bulundu

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