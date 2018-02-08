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Muğla'da uçurum kenarında mahsur kalan keçi kurtarıldı

Muğla'da bulunan Yalçın Tepesi'nde 6 gündür mahsur kalan yavru keçi kurtarıldı.

İHA | 08.02.2018 - 23:39..
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Savaş Özdemir isimli bir şahıs, AKUT Bodrum ekibine arayarak Şerif Kuşak’a ait keçinin 6 gündür kayalıklarda mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine operasyon kararı alan AKUT ekibi, Sadettin Uslu liderliğindeki 5 gönüllü ile birlikte, Milas ilçesi Ören Dömendibi Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 930 rakımlı Yalcı tepesine hareket etti.

Muğla'da uçurum kenarında mahsur kalan keçi kurtarıldı


7 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

2 saat 30 dakikalık araç yolculuğunun ardından bölgeye ulaşan ekip, 1 saat 40 dakikalık zorlu tırmanış sonrasında kayalıkların zirvesine çıktı.

İp teknikleri kullanarak, yaklaşık 250 yüksekliğindeki kaya duvarından yaklaşık 80 metre aşağıya inen ekip ‘Akkız’ isimli keçinin yanına ulaştı. İp yardımıyla keçiyi kendine sabitleyen AKUT Bodrum gönüllüsü, keçi sahibi ve AKUT üyeleri tarafından yukarıya çekildi. 7 saat süren çalışma sonunda 6 gündür aç kalan yavru keçi sahibine kavuştu.

Muğla'da uçurum kenarında mahsur kalan keçi kurtarıldı


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