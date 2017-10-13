Muğla'da yakalanan teröristlerin kimlikleri belli oldu

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ege ve Akdeniz bölgelerine sızma girişimine bulunan PKK'lı terörist unsurlar ile yardım-yatakçılık yapanların, güvenlik güçlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda, eylem-etkinliklerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiği ifade edildi.





6 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Yapılan operasyonel faaliyetler kapsamında; 6 teröristin sağ, 6 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "1 teröristi yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca; söz konusu teröristlere yardım-yataklık yapmak için bölgemiz dışından gelen 6 şüpheli de yakalanmıştır. Sağ olarak ele geçirilen teröristler ile yardım-yatakçıların tamamı tutuklanarak ceza evine konulmuşlardır. İlimiz genelinde kamu düzeni, asayiş, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla; dikkatli, duyarlı ve özverili çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

İl genelinde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgilerin yer aldığı Valilik açıklaması şöyle:

"Polis ve jandarma ekiplerince, Seydikemer İlçesi Kumluova Kavşağı bölgesinde 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda, kontrol noktasında durdurulan iki araç içerisinde dört bölücü terör örgütü mensubu ile üç iş birlikçi yakalanmıştı. Bu teröristlerin, Türk vatandaşları olduğu belirlenen 'Gabar' kod adlı grup sorumlusu Ekrem Altay, 'Kamuran' kod adlı Veysi Sengil, 'Ferhat' kod adlı Velat Aşan ve 'Firaz' kod adlı Mehmet Can Yiğirer olduğu belirlendi. Köyceğiz ilçesindeki çatışmada ölü geçirilenlerin ise 'Xalit' kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen terörist ile 'Fırat' kod adlı Musa Arslan, 'Aliser' kod adlı Rojhat Seçkin, 'Varger' kod adlı İlyas Demir ve 'Adil' kod adlı Suriye uyruklu açık kimliği tespit edilemeyen terörist olduğu tespit edildi."





İRANLI TERÖRİST KENDİNİ PATLATMIŞ

Köyceğiz ilçesindeki patlamada ölen teröristin de 'Erdal' kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen İranlı terörist olduğu, Lazkiye'den teröristleri getiren geminin kaptanının, Suriye uyruklu Ossama Joni, mürettebatının da PKK/KCK örgüt üyesi Suriye uyruklu 'Fuat' kod adlı Mohammad Khir, Ahmad Abo Dest ve Monir Dib olduğu öğrenildi. Türk vatandaşları Adnan Yiğirer, Mustafa Yiğirer ve İsmail Bozdağ'ın, Mersin'den araçlarla gelerek Seydikemer ilçesinde kırsaldaki teröristlere yardım ettikleri bildirildi.

Köyceğiz'deki çatışmadan kaçan ve aranan teröristin de 'Reşit' kod adlı Serbest Şenlik olduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında ilk olarak Van'da yakalanarak tutuklanan teröristin ise Muğla'daki gruplarla bağlantılı olduğu tespit edilen 'Serdar' kod adlı Mehmet Çiftçi olduğu öğrenildi.