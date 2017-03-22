Muğla'da yatın içinde 60 sığınmacı yakalandı

Suriyeli sığınmacıların ilçeden yasa dışı yollarla İtalya'ya görüleceği bilgisine ulaşan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
13 METRELİK YATIN İÇİNDEN 60 SIĞINMACI ÇIKTI
Sığınmacıların, Karagözler Mahallesi Tersane mevkisinde 13 metrelik yelkenli yata bindirildiğini gören polis ekipleri, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bağlantıya geçti. Denizden ve karadan ortaklaşa düzenlenen operasyonda, teknede 20'si çocuk, 60 Suriyeli sığınmacı ile yakalandı.