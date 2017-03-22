Muğla'da yatın içinde 60 sığınmacı yakalandı

1 FETÖ'cü kadın, tutuklu eşini ziyarete gidince yakalandı FETÖ'ye yönelik soruşturmada aranan 26 yaşındaki L.K. adlı kadın, tutuklu eşini ziyaret etmek için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.

2 Muş'ta drone kullanımı yasaklandı Muş Valiliği kentte drone ve insansız hava araçlarını ikinci bir emre kadar yasaklandığını bildirdi.

3 Bakan Bozdağ: Ben çocuktum Baykal bakandı Seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesine yönelik tepkilere cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Deniz Baykal üzerinden örnek verdi.

4 69 yaşındaki cinsel istismar sanığı: İktidarsızım Zonguldak'ta yaşlı kadına cinsel istismarda bulunan 69 yaşındaki sanık A.Ç iktidarsız olduğunu söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

5 İspanya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı İspanya'nın Barcelona ve Valencia kentlerinde DEAŞ operasyonu düzenlendi. 3 kişi gözaltına alındı.

6 Emlak Konut'un kampanyası 31 Mart'ta sona eriyor 1 Şubatta başlayan kampanya, 10 gün sonra bitecek.