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Muğla'da yatın içinde 60 sığınmacı yakalandı

Muğla'da 13 metrelik yatla yurt dışına çıkmaya çalışan 60 sığınmacı yakalanıp, göç idaresine teslim edildi.

22.03.2017 - 13:28
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Suriyeli sığınmacıların ilçeden yasa dışı yollarla İtalya'ya görüleceği bilgisine ulaşan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Muğla'da yatın içinde 60 sığınmacı yakalandı

13 METRELİK YATIN İÇİNDEN 60 SIĞINMACI ÇIKTI

Sığınmacıların, Karagözler Mahallesi Tersane mevkisinde 13 metrelik yelkenli yata bindirildiğini gören polis ekipleri, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bağlantıya geçti. Denizden ve karadan ortaklaşa düzenlenen operasyonda, teknede 20'si çocuk, 60 Suriyeli sığınmacı ile yakalandı.

Muğla'da yatın içinde 60 sığınmacı yakalandı

Muğla'da yatın içinde 60 sığınmacı yakalandı

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