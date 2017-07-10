taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.789
USD
3,6080
EURO
4,1147
ALTIN
140,02
PETR
46,6400

Muğla'nın Dont Mahallesi

Muğla Seydikemer'deki Dont Mahallesi'nin levhası tatilcilerin ilgisini çekiyor.

10.07.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Fethiye-Antalya Karayolu'nun 60 ve 65'inci kilometreleri arasında yer alan Dont Mahallesi, giriş ve çıkışında yer alan trafik levhalarıyla tatilcilerin ilgi odağı oldu.

FOTOĞRAF İÇİN DURDULAR

Yoldan geçerken ‘Dont' yazılı trafik levhasını görenler şaşkınlıkla frene bastı. Bazı tatilciler otomobilin içinden levhanın fotoğrafını çekmekle yetinirken, bazıları araçlarını yol kenarına park ederek levhayla birlikte fotoğraf çekildi. Levhalı özçekimler sosyal medyada hızla yayılırken fotoğraflara yapılan esprili yorumlar ise dikkat çekti.

Muğla'nın Dont Mahallesi

İMZA TOPLAYARAK ‘DONT' İSMİNE DÖNDÜLER

Dont Mahallesi 2015 yılına kadar resmi kayıtlarda ‘Yayla Esenköy' olarak yer almıştı. İmza toplayıp Seydikemer Belediyesi'ne başvuran mahalle sakinleri, halk arasında bilinen 'Dont' adının mahalleye verilmesini istedi.

Muğla'nın Dont Mahallesi

Seydikemer Belediye Meclisi, 5 Şubat 2015'de düzenlenen olağan meclis toplantısında talebi kabul ederek mahalleye ‘Dont' adını verdi. İngilizce'de 'do' ve 'not' kelimelerinin kısaltılmış hali olarak kullanılan 'don't' cümlelere geniş zamanda olumsuzluk katıyor. Türkçeye ise 'yapmamak' olarak çevriliyor.

Muğla'nın Dont Mahallesi

Muğla'nın Dont Mahallesi

Muğla'nın Dont Mahallesi

İlginizi Çekebilir
Siirt'te Kaymakam'a bombalı saldırı
Hain terör örgütü Siirt Baykan Kaymakamı'na saldırdı ancak amacına ulaşamadı.
Ankara'da Belediye'den su tasarrufu çağrısı
Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu ve tüketimin 1,5 milyon metreküpe ulaştığı Ankara'da Büyükşehir Belediyesi tasarruf çağrısı yaptı.
Başbakan'dan Sultanbeyli'de tapu müjdesi
Başbakan Yıldırım, Sultanbeyli'de katıldığı açılışta vatandaşlara tapu müjdesi verdi.
Suruç'ta binlerce kişi terörü lanetledi
Suruç'da binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

64
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

231
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

126
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

116
Venezuela'da gösteriler devam ediyor

Venezuela'da gösteriler devam ediyor

29
FETÖ'cü danışman, Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış

FETÖ'cü danışman, Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM