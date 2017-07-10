Muğla'nın Dont Mahallesi

Fethiye-Antalya Karayolu'nun 60 ve 65'inci kilometreleri arasında yer alan Dont Mahallesi, giriş ve çıkışında yer alan trafik levhalarıyla tatilcilerin ilgi odağı oldu.

FOTOĞRAF İÇİN DURDULAR

Yoldan geçerken ‘Dont' yazılı trafik levhasını görenler şaşkınlıkla frene bastı. Bazı tatilciler otomobilin içinden levhanın fotoğrafını çekmekle yetinirken, bazıları araçlarını yol kenarına park ederek levhayla birlikte fotoğraf çekildi. Levhalı özçekimler sosyal medyada hızla yayılırken fotoğraflara yapılan esprili yorumlar ise dikkat çekti.

İMZA TOPLAYARAK ‘DONT' İSMİNE DÖNDÜLER

Dont Mahallesi 2015 yılına kadar resmi kayıtlarda ‘Yayla Esenköy' olarak yer almıştı. İmza toplayıp Seydikemer Belediyesi'ne başvuran mahalle sakinleri, halk arasında bilinen 'Dont' adının mahalleye verilmesini istedi.

Seydikemer Belediye Meclisi, 5 Şubat 2015'de düzenlenen olağan meclis toplantısında talebi kabul ederek mahalleye ‘Dont' adını verdi. İngilizce'de 'do' ve 'not' kelimelerinin kısaltılmış hali olarak kullanılan 'don't' cümlelere geniş zamanda olumsuzluk katıyor. Türkçeye ise 'yapmamak' olarak çevriliyor.











