Muğla'ya dev yatırımlı müze

Projesini ödüllü Mimar Cengiz Bektaş’ın çizdiği Muğla Bölge Müzesi, 8 bin 150 metrekare arsa üzerine yapılıyor. Yapı, 5 blok, bloklar arası geçişi sağlayan 3 adet merdiven kulesi ve 4 ayrı fonksiyondan oluşuyor.

A Blok giriş bloğunda çocuk ve yetişkin işlikleri, internet odası, kafeterya, satış yerleri, süreli sergi alanı ve halk bilimi bölümleri, B Blok’ta Oditoryum Bloğu (konferans salonu), C Blok içerisinde Sergi Bloğu, D Blok; Yönetim Bloğu ve E Blok sığınaktan oluşuyor. 2019 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan Bölge Müzesi’nin 16 Milyon 846 Bin TL’ye tamamlanması planlanıyor.

"MUĞLA'YI YAŞAYACAĞIZ"

Temel atma töreninde konuşan proje mimarı Cengiz Bektaş, "Burada Muğla’nın ne tür canlıları var. Ne tür bitkileri var, bunlar önce Türkçe adları ile sonra Latince harflerle her bölüm 90 santim ayrımlarla yüksek farklarıyla yukarı kadar dolaşacak. Her 90 santimlik bölümde Anadolu’nun bir çağı anlatılacak. En çok antik kent Muğla’da olduğu için de en fazla Muğla yer alacak. En tepede de her şeyi ile Muğla olacak. Muğla en tepeden tüm geçmiş zamanlara yukarıdan bakabilecek. Aşağıda bir alan ışıklanacak ve Muğla’yı yaşayacağız. 2 bin m2 sergileme alanı ve 2 bin m2 de deposu var. Bu depoda çalışma yapılacak ve sonra sergilenecek. Öyle umut ediyorum ki, herkes hadi bugün sinemaya gidelim, hadi bugün tiyatroya gidelim der gibi gelecekler buraya. Hiçbir engel olmadan çoluk çocuk hep beraber. Muğla dünyanın en değerli alanlarından birisi. Özellikle Muğla en çok antik yerleşime sahip bir yer. Bu konuda ön alması, örnek olması rastlantı değil. Bu konuda ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bir kenti kent yapan yolları binaları değil. Kültür donanımlarıdır ve bu da en önemli bir kültür hizmetidir" dedi.