Muhabbet kuşuna eğitim nasıl verilir

Sahiplerine hızlı bir şekilde alışan ve sıcak kanlı davranan muhabbet kuşlarının eğitimi de oldukça önemli.

Taklit yetenekleri oldukça yüksek olduğu için çevresinden duyduğu sesleri bire bir taklit edebilen muhabbet kuşları, ufak eğitim çalışmasıyla bu yeteneklerini ileri seviyelere taşıyabilir.

İLK ADIM GÜVEN

Ancak, evinizdeki muhabbet kuşunuza bu eğitimi vermek için önce onun güvenini kazanmalısınız. Güven kazanmasını da, onu elinize alıştırırken yapabilirsiniz.

Yavruyken sahipleneceğiniz muhabbet kuşunu, elinize alışana kadar kafesten çıkarmayın. Elinize alıştığı anda, size güvenmeye de başlamış demektir.

SİZDEN KORKMASIN

Devam eden süreçte, minik kuşunuzu mümkün olduğu kadar korkutmayın. Yemini, suyunu değiştirirken ya da kafesini temizlerken, onu korkutmamak için yavaş hareket edin. Ani hareketler, muhabbet kuşunuzun korkmasına neden olabilir. Bu süreçte, minik kuşunuz sizden zarar görmeyeceğini anlayacaktır.

YUMUŞAK SES TONU

Sizi dost olarak görmeye başlayan muhabbet kuşu ile yavaş yavaş sohbet etmeye de başlayın. Alçak ve yumuşak ses tonu ile bu diyalogları kurmanız sizin iyi olacaktır. Onu korkutmadan konuşmaya devam ederken, sizi büyük bir dikkatle dinlediğini fark edeceksiniz.

Zamanla elinize ve sesinize alışacak olan muhabbet kuşu, ağzınızdan çıkan kelimeleri zihnine kaydederek yavaş yavaş mırıldanmaya başlayacaktır. Bu süreçte basit kelimeler kullanmaya özen gösterin.

KAFESTEN ÇIKARMAYA BAŞLAYIN

Elinize alışan muhabbet kuşu, artık parmaklarınıza küçük öpücükler kondurmaya başlayacaktır. Artık kuşunuzu kafes dışına da salabilirsiniz.

Kafesten çıkan muhabbet kuşu, omuzunuza konmaya da başlayacaktır.

Yeni dostunuzla iyi eğlenceler!