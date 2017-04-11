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Muhammed Berdibek'in kitabı piyasaya çıktı

Yeni Şafak yazarı Berdibek'in yeni kitabı Belki de Dilimden Bu Şarkı Düşmez, okuyucularıyla buluştu.

11.04.2017 - 13:03
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Muhammed Berdibek'in kitabı piyasaya çıktı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Muhammed Berdibek'in kitabı "Belki de dilimden bu şarkı düşmez" raflardaki yerini aldı.

Muhammed Berdibek'in kitabı piyasaya çıktı

Kitabın tanıtım bülteninde yıllar öncesinin Türkiye'sinin şu ifadelerle anlatıldığı görülüyor;

"BATI DEĞERLERİ BENİMSENMİŞTİ"

"Yeni bir devlet, yeni bir ulus ve yeni bir insan inşa etme çabasının zirvede olduğu dönemlerdi. Doğu’ya özgü ne varsa silinmeli, insanlar sadece Batı değerlerine uygun şeyler giymeli, Batılı standartlarda okumalı ve müzik dinlemeliydi. Belki de söz konusu değişimin en önemli göstergesi, müzikti. Bu kapsamda planlamalar yapılmıştı, ülkenin yeni bachlar, Beethovenlar ve Mozartlar çıkarması bekleniyordu. Ama olaylar çok farklı gelişmişti. Neye niyet, neye kısmet işte…"

Muhammed Berdibek'in kitabı piyasaya çıktı
(Muhammed Berdibek)

"Arabesk, bir dönem itilen, hor görülen, ezilen ve boğulmaya çalışılan bir kitlenin hassasiyetini yüksek perdeden dışa vurulmasıdır. Bu müzik; ritmini, tınısını bu coğrafyadan almakla beraber insanımızın günlük hayattaki sevdalarını, isyanlarını, hüzünlerini, ümitlerini… konu edinen bir özelliğe sahiptir. Bir yönüyle bir isyan dalgasıdır."

YAZAR HAKKINDA

Muhammed Berdibek, 1983 yılında Bingöl’de doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları bölümünde yaptı. Doktora öğrenimi Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve Farsça bilmekle beraber orta derecede Arapça bilgisine sahiptir. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı.

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Muhammed Berdibek'in kitabı piyasaya çıktı

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