Muharrem İnce 50 miting yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce'nin mitingleri sürüyor.

Seçim kampanyasını, Ulus'taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, ilk büyük mitingini memleketi Yalova'da yaptı.

Daha sonra sırasıyla Edirne, Hakkari, Rize, Denizli, Manisa, Konya, Niğde, Aksaray, Çorum ve Amasya' giden İnce, 18 Mayıs'ı ise Trakya'ya ayırdı. Dün Kırklareli ve Tekirdağ'da halkla buluşan Muharrem İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan bugün de Samsun'da olacak.

Bugün ayrıca Sinop'ta halka seslenmesi beklenen İnce, yarın ise Osmaniye ve Adana'da miting yapacak.

TOPLAM 50 MİTİNG

Gittiği illerdeki bazı büyük ilçeleri de ziyaret eden Muharrem İnce'nin, 24 Haziran'a kadar 50 ilde miting yapması planlanıyor.

Muharrem İnce, 21 Mayıs Pazartesi günü Bartın ve Zonguldak'ta, 22 Mayıs Salı günü Düzce ve Bolu'da, 23 Mayıs Çarşamba günü ise Erzincan ve Sivas'ta olacak.

İnce, 25 Mayıs Cuma günü ise Uşak ve Afyonkarahisar'da miting düzenleyecek.

KILIÇDAROĞLU DA SAHAYA İNECEK

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Muharrem İnce'ye destek ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partisine oy istemek amacıyla İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde sınırlı sayıda miting yapacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun, İnce ile bazı mitinglere katılması da bekleniyor.