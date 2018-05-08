taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.157
USD
4,2914
EURO
5,1098
ALTIN
181,22
PETR
75,2900

Muharrem İnce Anıtkabir'de

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Muharrem İnce Anıtkabir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarına başladı.

CHP'li milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir'e çıkan İnce, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

ALIŞILMADIK GÖRÜNTÜ

24 Haziran'da muhafazakar seçmenin oyuna talip olan Muharrem İnce'nin değişimi, Anıtkabir ziyaretinde de görüldü. İnce, ellerini açarak Atatürk'ün ruhuna Fatiha okudu.

Muharrem İnce Anıtkabir'de

"SÖZ VERİYORUM"

Muharrem İnce'nin Anıtkabir Özel Defteri'ne "Bugün huzurunuza kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin 100. yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Atam. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adayı." yazdı.

Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye'nin gururu THY'ye moda devinden övgü
Türkiye'nin gururu olan THY, başarısı ile uluslararası arenada gözleri üzerine çekiyor. İtalyan moda devi Fendi'nin kurucusu Anna Fendi, THY için "inanılmaz güçlü bir marka." yorumunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete siyaset dersi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerinin politikalarının çok basit, poplist politikalar olduğunu belirterek "Millet neyi yıkacağınızı değil neyi inşa edeceğinizi bekliyor." dedi.
Doğalgaz zirvesi: Çipras ve Netanyahu Güney Kıbrıs'ta
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail, Akdeniz'de ortak doğalgaz hattı kurulması amacıyla bir araya geldi.
Unilever'den sokakları istila çağrısı
Dünya devi bir marka, Gezi kafalı reklamcılarıyla algı yönetimi yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

167
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

165
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

57
Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

262
TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

62
Avrupa Türkiye'nin Afrin'deki varlığından rahatsız

Avrupa Türkiye'nin Afrin'deki varlığından rahatsız

148
Hawaii cehenneme döndü

Hawaii cehenneme döndü

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94