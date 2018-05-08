Muharrem İnce Anıtkabir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarına başladı.

CHP'li milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir'e çıkan İnce, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

ALIŞILMADIK GÖRÜNTÜ

24 Haziran'da muhafazakar seçmenin oyuna talip olan Muharrem İnce'nin değişimi, Anıtkabir ziyaretinde de görüldü. İnce, ellerini açarak Atatürk'ün ruhuna Fatiha okudu.

"SÖZ VERİYORUM"

Muharrem İnce'nin Anıtkabir Özel Defteri'ne "Bugün huzurunuza kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin 100. yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Atam. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adayı." yazdı.