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Muharrem İnce belediye başkanlığı fikrini beğenmedi

CHP'nin gündemi, Türkiye'nin gündeminden farklı: Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk tartışması. İnce "İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı değil, CHP Genel Başkanlığını istiyorum" dedi.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 08:59..
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Muharrem İnce belediye başkanlığı fikrini beğenmedi

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu fikre yeşil ışık yakmıştı. Ancak İnce'nin gündeminde belediye başkanlığı yok.

"GÜNDEMİMDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOK"

Kılıçdaroğlu'nun, "Muharrem Bey’in beklentisi ne onu bilmiyorum" sorusuna Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşarak yanıt veren İnce, "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok." dedi ve önce CHP Genel Başkanlığını sonra da Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini söyledi.

"BEKLENTİM CHP GENEL BAŞKANLIĞI"

İnce şöyle konuştu: "Beklentimi merak edenlere açıklıyorum: Önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Kazanacağıma yürekten inanıyorum. İddialı söylüyorum: Kazanamazsam çekilirim.

Bu hazırlığı uzun vadede yapabilmem için CHP'nin genel başkanı olup partiyi de buna hazırlamam lazım. Beklentim bu.

"KILIÇDAROĞLU KOLTUKTA KALMAKTA ISRAR ETMEMELİ"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacaksa, devam etmelidir görevine. Olmayacaksa koltukta kalmakta ısrar etmesinin bir anlamı yok. Zaman kaybına gerek yok. Benim beklentim cumhurbaşkanı adayı olmak. Onun için parti bana bu görevi verirse kendimi de partiyi de buna hazırlarım."

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