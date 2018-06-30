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Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

CHP'lilerin istemesine rağmen Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına girmemesinin nedenini Özel Kalem farkıyla öğreniyorsunuz.

Özel İçerik | 30.06.2018 - 12:46..
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Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

kılıçdaroğlu

Ensonhaber.com/ÖZEL KALEM

Bildiğiniz tüm senaryoları unutun. Ankara'nın en özel kalemi, CHP'nin ağır toplarının bile bilmediği pazarlığı deşifre ediyor.

CHP'lilerin Twitter'da "Hepimiz İzmir'e taşınsak, Muharrem İnce başkanımız olsa" hayali gerçek olacak.

"İSTANBUL'DAN ADAY OLMAM, ÇOK RİSKLİ"

Muharrem İnce, seçim gecesi kaybedişini Ankara Swissotel'in 8. katındaki kral dairesinden izledi. Kemal Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki seçim gecesi yapılan ilk telefon görüşmesini bizden okumuştunuz. Seçimden sonra yapılan son görüşmeyi de yayınlıyoruz:

Kemal Kılıçdaroğlu: Kaybettin Muharrem, sana İstanbul'u verelim

Muharrem İnce: İstanbul'dan aday olmam çok riskli, İzmir'i istiyorum

Kemal Kılıçdaroğlu (Bir süre düşündükten sonra): Tamam
CHP'de genel başkanlık yarışının olacağı kurultay 2023'teki Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesine ertelenmiş oldu. Muharrem İnce yakaladığı rüzgarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile daha da güçlendirip asıl hesaplaşmayı 2023 öncesine bırakmak istiyor.

Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

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