Muharrem İnce de bedelli askerlik sözü verdi

Yalova mitinginde konuşan CHP adayı Muharrem İnce de bedelli konusuna girerek "Karşıyım ama bir kereye mahsus olarak çıkarabiliriz" dedi.

BİR KERELİĞİNE BEDELLİ ÇIKARACAĞIZ

İnce'nin bedelli askerlikle ilgili sözleri şu şekilde:

"Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. 81 milyonun önünde şunu söyleyeyim, cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarırız. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz, üçte birini şehit ve gazi yakınlarına, üçte birini savunma sanayiine. Teklifim bu. Gönlüm razı değil, ülkenin gerçeği bu. Ancak bu şartla kabul edebilirim"