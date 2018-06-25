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Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin seçimleri Erdoğan'ın kazandığını söylediğini ifade etti.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 00:50..
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Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kaldı.

Muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmese de Muharrem İnce'den açıklama geldi.

FOX TV'de izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine mesaj attığını ve seçimleri Erdoğan'ın kazandığını kabul ettiğini söyledi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FARKI

İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'den bu süreçte ilk açıklamayı alarak farkını ortaya koydu.

İNCE: ERDOĞAN'IN KAZANDIĞINI KABUL EDİYORUM

Küçükkaya, "Biraz önce Muharrem İnce'ye mesaj attım. 'Adam kazandı' dedi. Erdoğan'ın kazandığını söyledi. Yorumunu çok merak ediyordum. 'Adil bir seçim olmadı ama kazandığını kabul ediyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce Erdoğan'ın zaferini kabul etti VİDEO

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