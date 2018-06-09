Muharrem İnce ilk turda seçileceğine inanıyor

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar meydanlarda ve televizyon ekranlarında vaatlerini ve seçime ilişkin beklentilerini anlatıyor.

NTV'de Seçime Doğru programında Ahmed Arpat'ın konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce 24 Haziran gününe ilişkin beklentilerini açıkladı.

"İKİNCİ TURA KALMAYACAK"

İnce 24 Haziran için; "İkinci tura kalmayacak bu iş. İlk turda kazanacağım. Başlarken 2. tur diye başladım, doğru. 4 Mayıs'ta 2. tur diye başladım ama geçti. İlk turda kazanacağım. Stratejimi 1. turda kazanma üzerine kuruyorum." diye konuştu.

Muharrem İnce: İlk turda seçileceğim VİDEO