Muharrem İnce İstanbul'a aday olmak istediğini açıkladı

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak büyük umut vaadeden ancak daha sonra büyük hayal kırıklığı yaşatan Muharrem İnce'nin İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı uzun zamandır kulislerde konuşuluyordu.

Muharrem İnce ilk kez Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşurak aday olmak istediğini açıkladı.

"TÜRKİYE DEMEK İSTANBUL DEMEKTİR"

İnce, "İstanbul’da CHP’nin yaklaşık 250 bin üyesi var... Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın... Buradan çıkarsam adaylığa varım.

Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul’u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız." ifadelerini kullandı.