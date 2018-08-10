Muharrem İnce Kanal İstanbul'un durdurulmasını istedi

Dolar bugün sabah saatlerinde 6 lirayı geçerek 6,20'i gördü. Bir süre sonra düzeltme yerine giden dolar kuru haberi yazdığım dakikalarda 5,89 dolaylarında seyrediyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce doların sert yükselişinin ardından twitter üzerinden bir dizi açıklama yaptı. İnce, Sivas ve Erzincan mitinglerinde yaptığı çağrıları yeniledi, Başkan Erdoğan'a 'istirham ediyorum' ekonominin düzlüğe girmesi ve doların düşmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

"MERKEZ'E MÜDAHALE ETMEYİN, KANAL İSTANBUL'U DURDURUN"

Muharrem İnce'nin twitter paketine göre doların düşmesi için danışmanlar dahil ekonomiden sorumlu kim varsa acilen görevden alınmalı. Yine İnce'nin taleplerine göre, Merkez Bankası'na müdahaleden vazgeçilmeli ve Kanal İstanbul gibi dev projeler bir an önce durdurularak, ileri bir tarihe ertelenmeli.

Muharrem İnce: Kanal İstanbul'u durdurucağız VİDEO