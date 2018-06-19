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Muharrem İnce lirik şiirler yazıyormuş

Son günlerde yazdığı erotik şiirlerle gündeme gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi arkadaşları yıllar öncesinde "yazdığı lirik şiirlerle tanınır" diye anlattı.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 20:49..
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Muharrem İnce lirik şiirler yazıyormuş

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi, Yalova Milletvekili Fizik Öğretmeni Muharrem İnce'yi aday gösterdi.

EROTİK ŞİİRLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Seçimler için hummalı bir çalışma yürüten İnce, geçtiğimiz hafta sonu söylemleriyle değil yıllar önce yazdığı Tatanka adını verdiği ve içinde erotik şiirlerin bulunduğu kitapla bir kez daha gündem oldu.

ARKADAŞLARI LİRİK ŞİİRLERİYLE TANIYOR

Muharrem İnce'yi milletvekili seçildiği ilk yıllarda anlatan arkadaşları ise; onun lirik şiirleriyle tanındığını ifade etti.

Bir gazete küpüründe yer alan ve "Ben" adını taşıyan şiirde İnce kendini anlatıyor. Diğer şiirlerinde olduğu gibi bu şiirinde de dikkat çeken dizeler yazan CHP'nin adayı kendini şöyle anlatmış: "Kirazlar yeni kızarmış doğduğumda, bir avuç ilk turfan kirazı vermiş, Çoban Aziz tükürmüş ağzıma, Köye gelen konuk kıza yanmıştım, yirmiyedisinde askerde sıvacı, yirmidokuzunda politikacı oldum."

LİRİK ŞİİR NE DEMEK

TDK'nın sitesindeki 1. anlamında göre lirik şiir; Coşkun, ilhamla dolu
2. anlamına göre ise; Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren edebiyat.

Muharrem İnce lirik şiirler yazıyormuş
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CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka
Muharrem İnce lirik şiirler yazıyormuş

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