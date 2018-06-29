Muharrem İnce Marmaris'te cuma namazında

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken cuma namazında görüntülenmesiyle olay olmuştu.
SEÇİMDEN SONRA DA GİDECEK Mİ TARTIŞMALARI VARDI
24 Haziran seçimlerinin ardından yine cuma namazı sırasında görüntü verip vermeyeceği merak konusuydu. Seçim yenilgisinin ardından bir haftalığına tatile çıkma kararı alan İnce, Marmaris'i tercih etti.
SELİMİYE'DE CUMA NAMAZINI KILDI
Marmaris'in Selimiye beldesinde cuma namazını kılan İnce, cami önünde kısa bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
Muharrem İnce, önümüzdeki hafta Anadolu turuna başlayacak. İnce'nin bu kapsamda gideceği ilk durak Erzurum olacak.