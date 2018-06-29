Muharrem İnce Marmaris'te cuma namazında

Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Eğitim fakültelerinde okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin, öğretmenlik uygulama eğitimlerinde gösterdikleri performansa hem not hem kanaat değerlendirmesi yapılacak.

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Daha fazla seyahat etmek için ne yapabilirim

Ne yeterli zaman bulabiliyor, ne de ekonomik durumumuzu ayarlayabiliyoruz seyahate çıkmak için. Siz de saymakla bitmeyen bahaneleriniz yüzünden bir türlü yola çıkamıyorsanız bu tüyoları uygulayın...