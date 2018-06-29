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Muharrem İnce Marmaris'te cuma namazında

Seçimleri kaybettikten sonra tatile çıkan Muharrem İnce, cuma namazını Marmaris'in Selimiye beldesinde kıldı.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 14:45..
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken cuma namazında görüntülenmesiyle olay olmuştu.

Muharrem İnce Marmaris'te cuma namazında

SEÇİMDEN SONRA DA GİDECEK Mİ TARTIŞMALARI VARDI

24 Haziran seçimlerinin ardından yine cuma namazı sırasında görüntü verip vermeyeceği merak konusuydu. Seçim yenilgisinin ardından bir haftalığına tatile çıkma kararı alan İnce, Marmaris'i tercih etti.

SELİMİYE'DE CUMA NAMAZINI KILDI

Marmaris'in Selimiye beldesinde cuma namazını kılan İnce, cami önünde kısa bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Muharrem İnce, önümüzdeki hafta Anadolu turuna başlayacak. İnce'nin bu kapsamda gideceği ilk durak Erzurum olacak.

Muharrem İnce Marmaris'te cuma namazında

Muharrem İnce Marmaris'te cuma namazında

Muharrem İnce Marmaris'te cuma namazında

Muharrem İnce Marmaris'te cuma namazında

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