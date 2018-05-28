Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

Cumhurbaşkanı adayları propaganda sürecinde projelerinden çok söylemleriyle ön plana çıkıyor.

Adayların tek çabaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleriyle hareket edip AK Partili seçmenlere göz kırpmak.

Bunun son örneği CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin sözleri:

LAKABIM HACI'YDI

-Üniversite yıllarında da böyleydim ben. Sol grubun içindeydim, lakabım ‘hacı’ydı. Kendime göre değerlerim var. Bunları kimseyle tartışmam, sorgulatmam. Kimin, ne düşündüğü umurumda değil.

15 YAŞIMDAN BERİ YAPTIĞIM BİR ŞEY

-Nasıl yaşamak istiyorsam, öyle yaşıyorum. Bu 15 yaşımdan beri yaptığım bir şey, seçim için ya da göstermelik değil.

ABDESTSİZ SOKAĞA ÇIKMAM

-Çocukluk arkadaşlarım, ailem, herkes bilir. Kendime göre inançlarım var, abdestsiz sokağa çıkmışlığım yoktur.

MİTİNGLERİME AYET-EL KÜRSİ OKUMADAN BAŞLAMAM

-Hiçbir mitingime Ayet-el Kürsi okumadan başlamam. Bunlar benim inançlarım, isteyen beğenir isteyen beğenmez.